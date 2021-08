Was Weißenfelser Hobbywinzern jetzt gelungen ist

Weissenfels/MZ - Es ist 2,5 Meter hoch und 124 Kilo schwer: Ein großes „A“ aus verzinktem Stahl hängt seit Donnerstag an den Weinterrassen im Weißenfelser Stadtzentrum - darunter der Schriftzug „Saale-Unstrut“. Dass der Parkplatz in der Baulücke an der Leipziger Straße jetzt neben dem „Mops mit der Zipfelmütze“ einen zweiten Hingucker hat, hat seinen guten Grund. „Wir gehören jetzt offiziell zum Weinanbaugebiet Saale-Unstrut. Darauf können wir richtig stolz sein“, erklärt Jens Fischer vom Weißenfelser Verein Weinterrassen. Das „A“ steht dabei für das Monogramm des Herzogs August von Sachsen-Weißenfels (1614-1680).

Mit der offiziellen Aufnahme in das Saale-Unstrut-Anbaugebiet setzt sich eine Erfolgsgeschichte fort, die 2015 begonnen hat. Damals hatten Weißenfelser Hobbywinzer trotz mancher Zweifler zum ersten Mal Weinstöcke am Schlosshang in Nordlage gepflanzt. Heute gedeihen dort rund 200 Rebstöcke, die von einigen wenigen Hobbywinzern das gesamte Jahr über gepflegt werden. Unterstützung erhält der Verein von erfahrenen Winzern in Burgwerben und Kriechau. Mittlerweile gibt es zudem rund hundert Weinpaten. Firmen oder auch einzelne Personen fördern den Verein mit einem Beitrag von 25 Euro im Jahr.

„In diesem Jahr könnten wir zum ersten Mal Lagenwein von unseren Weinterrassen herstellen“

Verarbeitet wird der am Weißenfelser Schlosshang gelesene Wein im Weingut Schulze in Döschwitz bei Zeitz. „In diesem Jahr könnten wir zum ersten Mal Lagenwein von unseren Weinterrassen herstellen“, hofft Jens Fischer. Dafür müssten sie am Schlosshang allerdings mindestens 300 Kilogramm Wein ernten. Bis jetzt sind die Hobbywinzer optimistisch, dieses Ziel zu erreichen. Mit dem Beginn der Lese rechnen die Weißenfelser Ende September. „Das Wetter in den nächsten drei, vier Wochen ist für den Ertrag sehr wichtig“, schätzt Hobbywinzer Mario Zinke ein. Bisher sei der Sommer etwas zu feucht gewesen, meint Jens Fischer. Wenn er sich das Wetter bis Ende September wünschen könnte? „25 Grad und viel Sonne“, so seine Hoffnung.

Egal wie das Wetter wird, am nächsten Donnerstag soll das neue Symbol für die Weißenfelser Weinterrassen vor dem Eröffnungskonzert für das Altstadtfest offiziell eingeweiht werden. Erwartet wird dazu auch die ehemalige Saale-Unstrut-Weinkönigin Gina Maria Gräfe. Die Weinpaten, so kündigt Jens Fischer an, können sich an diesem Abend als Dank für ihre Unterstützung eine Flasche Wein abholen.

Bis zur Einweihung sollte dann auch geklärt sein, was am Donnerstag offen geblieben ist. Wie Stephan Kujas, Mitarbeiter für Denkmalschutz bei der Stadt, auf MZ-Anfrage erklärte, war bislang mit der Stadt nur abgesprochen, dass das große „A“ an der Sandsteinmauer angebracht werden kann, nicht jedoch der Schriftzug „Saale-Unstrut“. „Hier müssen wir uns in der Verwaltung noch einmal abstimmen“, so Kujas.