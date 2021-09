Was Kita-Kinder in Weißenfels zum Forschertag erleben

Die Kinder in der Kita „Anne Frank“ begehen den Forschertag. Was sie dabei alles gebastelt haben.

Weissenfels/MZ - Besonders spannende und vor allem lehrreiche Stunden erlebten unlängst die Kinder ab drei Jahre in der Weißenfelser Kindertagesstätte „Anne Frank“. Es wurde ihr diesjähriger „Forschertag“ ausgerichtet. Zum vierten Mal in Folge finde er statt, sagte die Leiterin der Einrichtung, Steffi Hosemann. Sie sah erfreut dabei zu, mit wie viel Spaß und Eifer die Jungen und Mädchen dabei waren.

Floße werden gebaut

Acht Stationen waren für sie auf dem weitläufigen Gelände eingerichtet worden. So bastelten die Kinder aus Papprollen Lautsprecher, die sie begeistert an ihre Ohren hielten und feststellten, dass die Geräusche dadurch tatsächlich viel deutlicher zu hören waren. Mit Eifer waren an einem anderen Tisch Hagen Meyer und seine Freunde dabei, aus ausgedienten Korken, mit bunten Gummis und Papier für die Segel kleine Floße zu bauen, die tatsächlich schwimmen konnten. An einer weiteren Station konnten die Kinder eine an einem Zaun befestigte Schnur entweder heben oder senken. Eine Papprolle, durch die die Schnur gezogen war, wanderte entweder nach oben oder nach unten - ein gutes Beispiel dafür, wie die Schwerkraft funktioniert. Laura Richter war eines der Kinder, die dort das Experiment machten. „Mir gefällt das sehr“, sagt das Mädchen fröhlich lachend.

Die Kita „Anne Frank“ ist seit 2011 „Haus der kleinen Forscher“. Dieses Zertifikat, das von der gleichnamigen Stiftung vergeben wird, muss alle zwei Jahre neu erworben werden. Voraussetzung sind an den Naturwissenschaften orientierte Betreuungs- und Lernangebote. Von der Stiftung gibt es dazu Anregungen zum Forschen und Experimentieren für Erzieher und Kinder. In der Weißenfelser Kita findet in dem Zusammenhang zudem jährlich der „Forschertag“ statt.

Mit Schnur und Joghurtbecher

Aus einer der Kindergruppen drangen plötzlich schaurige Geräusche. Die Kinder hatten in die Böden ausgedienter Joghurtbecher jeweils ein Loch gebohrt. Dort hatten sie anschließend eine Schnur hindurchgezogen und sie befestigt, indem sie am anderen Ende einen Knoten gemacht hatten. Die Schnur war vorher befeuchtet worden. Indem sie sie zwischen ihren Fingern hindurchzogen, erzeugten sie dieses gespenstische Geräusch. „Die könnt ihr ja für Halloween nehmen“, schlug Steffi Hosemann den Jungen und Mädchen ganz spontan vor. Deren begeisterte Reaktionen zeigte, dass sie diese Idee richtig gut fanden.

Für laute Lacher sorgte die Erzieherin Siegrid Uhlof und ihre Gruppe. Sie waren gerade an der Station angekommen, an denen Kindern gezeigt wurde, wie die Dichte in der Realität veranschaulicht werden kann. Viele aufgepustete Luftballons waren in Bettbezüge hineingetan worden. Dadurch wurde es möglich, sich auf sie zu setzen, ohne dass sie gleich platzten. Zumindest war das bei den Kindern so. Als Siegrid Uhlof sich nämlich spaßeshalber auch auf eines dieser großen Kissen niederließ, knallte dann doch der eine und andere Ballon.

Aber gerade diese Momente waren es, die immer wieder für erheiterte Gemüter sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen sorgten.