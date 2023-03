Was es mit dem russischen Ehrenmal in Lützen auf sich hat

Das sowjetische Ehrenmal an der Schweßwitzer Straße in Lützen wurde unlängst in das Denkmalverzeichnis der Landesdenkmalbehörde aufgenommen.

Lützen/MZ - An der Schweßwitzer Straße in Lützen steht eine Pyramide, die eigentlich gar nicht so unauffällig ist: Auf einem Sockel aus vier Stufen ragt roter Beton gut drei Meter in die Höhe. An den Seiten sind Inschriften in russischer Sprache zu lesen, darunter auch zwölf Namen. Auf der Spitze sitzt ein roter Stern mit Hammer und Sichel, der wenig Zweifel über den Ursprung des Monuments lässt.