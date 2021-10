Was ein Hobbybauer für Umweltschutz und gute Nachbarschaft leistet

Frank Winther ist Hobbybauer in Markwerben. Wie er jetzt seinen eigenen Beitrag für Umweltschutz und gute Nachbarschaft geleistet hat.

Der Markwerbener Hobbybauer Frank Winther hat in diesem Sommer am Rand seines Feldes einen Blühstreifen angelegt.

Markwerben/MZ - Zufrieden blickt Frank Winther auf sein Feld am Markwerbener Auenweg. Auf dem Großteil der rund zwei Hektar großen Fläche wächst gerade die Wintergerste heran. Doch der an private Grundstücke angrenzende Feldrand hat sich in diesem Sommer verändert: Der Hobbybauer hat die Nutzfläche seines Feldes verkleinert und einen rund 300 Meter langen und neun Meter breiten Blühstreifen angelegt.

„Ich finde, jeder kann seinen eigenen kleinen Beitrag zum Umweltschutz leisten“, sagt der 65-Jährige. Und weil er so denkt, hatte der gebürtige Markwerbener ein offenes Ohr, als im Sommer Ortsbürgermeister Hubert Schiller mit der Idee kam, am Auenweg einen Blühstreifen anzulegen. Neben der Ökologie hat Winther dabei auch die unmittelbar angrenzenden Grundstücke im Blick. Zu DDR-Zeiten gehörte das Feld der damaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). Seit der Wende bewirtschaftet der heute 65-Jährige nun die Fläche, baut unter anderem Getreide an. Dabei weiß er: „Manchmal haben sich die Anwohner von den Arbeiten auf dem Feld schon belästigt gefühlt.“

„Wir haben unkompliziert eine Lösung gefunden“

Umso zufriedener ist auch der Ortsbürgermeister über den nunmehr entstandenen Puffer zwischen Feld und Grundstücken. „Wir haben unkompliziert eine Lösung zur Verbesserung der Wohnqualität gefunden und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz geleistet“, sagt er und ist Frank Winther dankbar für seine Kooperationsbereitschaft.

Eine Förderung für seine Initiative hat der Landwirt allerdings nicht erhalten. „Die zuständige Behörde hat mir gesagt, dass die Fläche dafür zu klein sei“, erklärt Winther, der bisher als BMSR-Techniker in Leuna gearbeitet hat und jetzt in Rente gegangen ist. Auch für ihn ist der Blühstreifen ein guter Kompromiss. Im nächsten Juni wird die Luzerne blau-violett blühen, nach der Blüte wird gemäht und Futter daraus gemacht. Dann beginnt der Kreislauf wieder von vorn. Ein paar Sonnenblumen an der unmittelbaren Grenze zu den Grundstücken sollen den Blühstreifen komplett machen. Weniger reden, sondern anpacken - das sei nun mal seine Devise, sagt der Hobbybauer, der von Flächenstilllegungen nichts hält.

Mit seiner Initiative liegt der Markwerbener dabei ganz auf der Linie des Weißenfelser Stadtrates. Denn erst in diesem Sommer hatte dieser einem Antrag des fraktionslosen Stadtrates Gunter Walther (Bündnis 90/Die Grünen) mit großer Mehrheit zugestimmt. Danach soll die Stadt nun prüfen, welche kommunalen Feldwege für eine Bepflanzung mit Gehölzen und Blühstreifen geeignet sind. Nach Ansicht Walthers können die Renaturierung noch vorhandener Feldwege und die Bepflanzung von Randstreifen unter anderem einen wichtigen Beitrag leisten, um dem zunehmenden Artensterben in der Natur entgegenzuwirken.