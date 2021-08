Was die Vorbereitungen für Streetfood-Festival in Weißenfels erschwert

Weissenfels/MZ - Einen ganz besonderen Hingucker hatten sich die Organisatoren des Weißenfelser Streetfood- und Kleinkunstfestival für das bevorstehende Wochenende ausgeguckt. Tausend Schirme wollten sie aufspannen und über der Flaniermeile als eine Art Dach spannen. Weniger um die Besucher vor Regen zu schützen, sondern um neben den kulinarischen Köstlichkeiten auch einen außergewöhnlichen Augenschmaus zu bieten.

Die Ironie des Schicksals will es, dass nun ausgerechnet drohender Regen dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung macht. Die 1.000 Schirme können nicht allesamt aufgehängt werden. Das wäre schlicht zu gefährlich. Initiator Martin Papke erklärt, dass Wind und Wetter zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung führen würden. Es gibt Sorgen, dass die Konstruktion diesem Gewicht nicht standhalten könnte. Das soll unbedingt vermieden werden.

„Das war großes Kino“

So werden ab Mittwochvormittag auf Höhe der Jugend City Pastoral nun nur noch 600 der blauen, grünen und gelben Regenschirme montiert. Die dafür notwendige Stahlkonstruktion wurde in den vergangenen Tagen bereits in Absprache mit der Stadt, Hauseigentümern sowie der Stadtwirtschaft angebracht. „Das war großes Kino“, berichtet Martin Papke.

Mal eben schnell gemacht ist die Dekoration nicht. Es waren weitere Vorarbeiten nötig. Dieser Tage bohrten mehrere Jugendliche Löcher durch die Spitzen der Schirme. Durch welche sie dann Stahlseile fädelten und zu Haken formten. Ab Mittwoch um 8 Uhr werden sie mit Hilfe einer Hebebühne über der Jüdenstraße in Handarbeit Stück für Stück eingedreht.

„Hirschburger“, „Insektenspektakel“ oder „Frozen Joghurt“

Doch auch für die nun nicht montierten 400 Schirme, die das Asklepios-Krankenhaus gestiftet hatte, gibt es bereits eine Verwendung. „Wir verleihen sie am Eingang und am Ausgang können sie wieder abgegeben werden“, kündigt Martin Papke an. Nicht im Regen stehen werden auch die knapp 20 Köche an den einzelnen Essensständen. Für sie stehen Zelte und Pavillons zur Verfügung. Diese haben Privatpersonen, Gewerbetreibende und Vereine kurzerhand zur Verfügung gestellt. Darin werden die Herdplatten der kleinen Küchen aufgestellt, angeheizt und dann fleißig serviert. Auf den Speisekarten stehen beispielsweise „Hirschburger“, „Insektenspektakel“ oder „Frozen Joghurt“.

Das Festival beginnt dieses Jahr erstmalig schon am Freitagabend. So können die Besucher des gleichzeitig stattfindenden Altstadtfestes auf dem Markt schon einmal einen kleinen Abstecher auf die Genussmeile unternehmen. Am Sonnabend wird von 10 bis 21 Uhr gekocht, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.