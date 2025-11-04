Pfarrerin Ingrid Gätke ist den Jakobsweg nach Santiago de Compostela gepilgert. Was sie dabei erlebt, welche Eindrücke sie gesammelt und was der Weg mit ihr gemacht hat

Was die Teucherner Pfarrerin auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela erlebt hat

Teuchern - Spätestens seit Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ ist der Jakobsweg nach Santiago de Compostela wohl jedem ein Begriff. Den Wunsch, einmal diesen berühmten Pilgerweg zu gehen, hatte auch Ingrid Gätke, Pfarrerin im Kirchenkreis „Nördliches Zeitz“ seit einigen Jahren. „Meine beste Freundin war dort schon dreimal, und ich wollte es auch“, sagt die 45-Jährige. Bücher darüber habe sie mehrere gelesen, auch das von Kerkeling. Doch im Alltag sei das immer wieder untergegangen.