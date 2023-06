Neues Einsatzfahrzeug und Technik-Schau Was die Feuerwehr in Lützen zum 300-jährigen Jubiläum am Wochenende plant

Die Freiwillige Feuerwehr in Lützen feiert an diesem Wochenende ihr 300-jähriges Bestehen und präsentiert das nächste neue Einsatzfahrzeug. Was es damit auf sich hat und was noch geplant ist.