Was die Deutsche Bahn bis September alles schaffen will

Weißenfels - Auch wenn die Arbeiten am neuen Bahnkreuz im Weißenfelser Ortsteil Großkorbetha erst im September beginnen, wird für das Bauvorhaben schon jetzt viel vorbereitet. Es müssen beispielsweise Kabeltröge und Kabel entlang der Gleise neu verlegt werden. Auch neue Biotopflächen sollen als Ausgleich für die bevorstehenden Baumaßnahmen bereits in Angriff genommen werden. Darüber hat die Bahn kürzlich informiert.

Erneuert wird ab Herbst ein Knotenpunkt, der schon mehr als 100?Jahre alt ist. Dort überführt die Strecke Halle–Großkorbetha die Strecke Leipzig–Großkorbetha und ein Rangiergleis. Stolze 43?Millionen Euro sollen in das Vorhaben fließen. Die Bahn erhofft sich von dem Ausbau unter anderem attraktiver für die nahe Chemieindustrie in Leuna zu werden. Bis 2023 soll das komplett überholte Bahnkreuz fertig sein. Bevor die Arbeiten beginnen werden erst einmal neue Weichenheizstationen eingerichtet und an der Leit- und Sicherungstechnik im Stellwerk gearbeitet.

Mit Einschränkungen für den Nah-, Fern- und Güterverkehr rechnet das Unternehmen im Fahrplanjahr 2022. Zwischen Weißenfels und Naumburg werden insgesamt zehn Kilometer Gleise erneuert. Zwischen der Domstadt und Bad Kösen müssen für notwendige Arbeiten an einer Saalebrücke auch neue Weichenverbindungen eingebaut werden, teilte das Unternehmen mit. Die Investitionen sind Teil eines insgesamt 480?Millionen schweren Investitionsprogramms, das auch einen Beitrag zum besseren Klimaschutz in Deutschland leisten soll. (mz/kem)