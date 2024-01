Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Blockierte Auffahrten, verstopfte Straßen, etliche Traktoren im Konvoi – nachdem Bauern, Handwerker und Logistiker von Sonntag auf Montag die A9 rund um das Offergeld-Logistikzentrum und Kaufland-Zentrallager in Osterfeld blockierten, droht jetzt bereits die nächste Streikwelle. Die Personenverkehrsgesellschaft PVG will am Freitag im gesamten Landkreis ihren Busverkehr einstellen (siehe Infokasten). Wie groß ist das Verständnis der Menschen in der Region Weißenfels für diese Proteste?