Was Besucher beachten müssen

Der Heimatnaturgarten in Weißenfels hat trotz Corona-Notbremse geöffnet. Gäste kann das Weißenfelser Kleinod gerade gut gebrauchen.

Weißenfels - Der Heimatnaturgarten in Weißenfels hat trotz Corona-Notbremse geöffnet. Darüber hat Leiterin Ute Radestock am Montag informiert. Voraussetzung für einen Besuch des kleinen Tierparks nahe der Langendorfer Straße ist die Vorlage einer Bescheinigung über einen negativen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Diese Regelung gilt für Personen ab dem 7. Lebensjahr.

Weil die Testmöglichkeiten gerade am Wochenende eingeschränkt sind, sei der Zugang auch mit einer wahrheitsgemäße Bestätigung über einen erfolgten Selbsttest möglich, so Ute Radestock. Das schriftliche Formular dazu könne zu Hause ausgedruckt und vorbereitet mitgebracht oder erst am Eingang ausgefüllt werden. „Wir vertrauen auf die Ehrlichkeit unserer Besucher“, sagt Ute Radestock.

Gäste kann das Weißenfelser Kleinod gerade gut gebrauchen. Das vergangene Wochenende war ausgesprochen mau. „Wir haben an beiden Tagen zusammen 64 Euro eingenommen. Das ist fast nichts. Uns droht gerade das zweite Frühjahr durch die Lappen zu gehen“, sagt die Leiterin und weiß, dass viele Menschen mittlerweile verunsichert sind und auch den Aufwand scheuen, um mal für eine Stunde durch den Heimatnaturgarten bummeln zu können.

Die Deutsche Tierparkgesellschaft hatte sich dafür stark gemacht, dass Zoos und Tierparks auch unter dem verschärften Infektionsschutzgesetz offen bleiben dürfen. Der ursprüngliche Entwurf sah eine Schließung vor. (mz/Andreas Richter)

Der Heimatnaturgarten ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.