Warum Unternehmer nach mehr als 30 Jahren sein Elektrofachgeschäft in Weißenfels schließt

Der Franke Raimund Graß schließt nach mehr als 30 Jahren sein Elektrofachgeschäft in Weißenfels. Welche Gründe es dafür gibt.

Weissenfels/MZ - Das Foto von der ersten Stunde hängt noch im Büro. Eine Aufnahme von jener achtköpfigen Truppe, die kurz nach der Wende ein Elektrofachgeschäft in Uichteritz eröffnet hat. Als Chef der gebürtige Franke Raimund Graß. Nun, 31 Jahre später, wird der Elektroinstallateur-Meister die Region wieder verlassen: Am Donnerstag, 30. September, schließt er endgültig sein Geschäft im Weißenfelser Gewerbegebiet an der Käthe-Kollwitz-Straße.