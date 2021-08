Warum Kfz-Zulassungsstelle in Weißenfels länger dicht bleibt

Weißenfels/MZ - Erst sollte es nur ein Tag sein, nun wird die Kfz-Zulassungsstelle in Weißenfels gleich bis zum Ende der gesamten Woche geschlossen bleiben. Über genaue Hintergründe informierte die Kreisverwaltung nicht, sie erklärte die Schließung bis zum 3. August lediglich als „krankheitsbedingt“.

Weißenfelser, die in dieser Woche auf einen Termin angewiesen sind, müssen nun längere Wege nach Zeitz oder Naumburg in Kauf nehmen. Denn für dringende Angelegenheiten sind die Kfz-Zulassungsstellen in der Schönburger Straße 41 in Naumburg sowie der Domherrenstraße 1 in Zeitz weiterhin zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. „Für direkte Anfragen stehen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Straßenverkehrsamtes unter der Telefonnummer 03445/731510 zur Verfügung“, teilt die Kreisverwaltung mit.