Warum junge Klinik-Patienten regelmäßig den Weißenfelser Treff „Die Brücke“ besuchen

Weissenfels/MZ - In roter Schrift steht der Satz „Ich liebe meine Mama“ auf einem weißen T-Shirt geschrieben. Andere T-Shirts sind mit Comic-Figuren und weiteren Motiven bedruckt. Sie wurden von Kindern und Jugendlichen gestaltet, die regelmäßig in die Jugend- und Freizeiteinrichtung „Brücke“ in Weißenfels kommen. Es handelt sich um Patienten der Station für Kinder- und Jugendpsychosomatik des Asklepios-Klinikums in Weißenfels. Seit etwas mehr als zwei Monaten besteht eine Kooperation zwischen den beiden Einrichtungen. In der „Brücke“, sollen die Patienten mit Erfolgen motiviert werden, was ihren Heilungsprozess fördern soll.

Das sagt die Heilpädagogin Dagmar Oppelt, die die Kinder und Jugendlichen betreut. Diese leiden beispielsweise unter Kopf- oder Bauchschmerzen, Inkontinenz oder Übelkeit. Das sind körperliche Beschwerden, die aufgrund psychischer Probleme aufgetreten sind. Verursacht wurden sie unter anderem durch Mobbing, Schulangst oder Probleme im Elternhaus.

„Es gibt so viele schlimme Dinge, die die Kinderseelen krank machen“, sagt Dagmar Oppelt. Sie erzählt, dass Kinder und Jugendliche auch aus Zeitz und Naumburg nach Weißenfels kommen. Aufgenommen werden Jungen und Mädchen im Alter von sieben Jahren bis kurz vor der Volljährigkeit. Mit Ärzten, Psychologen und auch Heilpädagogen wie Dagmar Oppelt lernen die Patienten während ihrer bis zu achtwöchigen Krankenhausaufenthalte, sich selbst zu regulieren, Ängste zu bewältigen und auch Konfliktsituationen zu meistern.

Einen schönen Tapetenwechsel bietet ein Besuch in der „Brücke“. Dort haben die Kinder den Siebdruck kennengelernt. Vorher hatten sie die Motive gestaltet, die dann mit diesem speziellen Druckverfahren auf die T-Shirts aufgebracht wurden. In der Vergangenheit konnten sie in der Einrichtung auch schon mit Ton arbeiten.

Dagmar Oppelt sagt, dass sie selbst erstaunt sei, wie positiv sich das Angebot auswirke. „Ich freue mich immer darauf, wenn wir hierherkommen“, sagt eines der Mädchen auch gleich bestätigend und schaut sich stolz ihr T-Shirt an. Der Junge, der den Satz „Ich liebe meine Mama“ ausgewählt hat, sagt, dass er das Shirt nun ganz oft tragen wolle und seiner Mutter so eine Freunde machen möchte. An den Wochenenden fahren die meisten der Patienten nämlich zu ihren Familien nach Hause und besuchen unter der Woche, soweit es der Behandlungsplan zulässt, auch die Schule. So solle die Bindung während des Krankenhausaufenthaltes bestehen bleiben. Zudem sollen die Kinder und Jugendlichen aber auch im Alltag in schwierigen Momenten die ihnen beigebrachten Verhaltensweisen anwenden. Das geschieht aber nicht mit Zwang. Merken sie an diesen Tagen, dass sie diese Situationen nicht meistern, können sie jederzeit wieder früher in die Klinik zurückkehren.

Der Leiter der sich in Trägerschaft der Caritas befindlichen „Brücke“, Mario Kabisch-Böhme, begrüßt die Besuche. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen mache Spaß und somit werde noch deutlicher herausgearbeitet, dass die Einrichtung allen Kindern und Jugendlichen offen stehe.

„Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, diese Möglichkeit hier gefunden zu haben“, sagt Dagmar Oppelt. Denn sie selber könne die Arbeitsgeräte und -materialien, wie für Tonarbeiten oder Siebdruck, auf Station gar nicht vorhalten.