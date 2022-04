Warum ist die Bürgermeisterwahl in Weißenfels eine Männerdomäne?

Zwei bevorstehende Abstimmungen zeigen einmal mehr, dass Frauen in der Lokalpolitik häufig in der Minderheit sind. Die MZ hat mögliche Gründe analysiert.

Frauen sind in der Kommunalpolitik immer noch in der Minderheit.

Weissenfels/MZ - Wer Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) ins Weißenfelser Rathaus folgt, das entscheidet sich frühestens am 24. April. Eines aber steht schon vor dem ersten Wahlgang fest - es wird wieder ein Mann werden. Und auch bei der Gosecker Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag sind alle drei Kandidaten ausnahmslos männlich. Woran liegt diese offensichtliche Dominanz? Eine Spurensuche in mehreren Fragen.