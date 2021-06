Warum ist der Novalisbrunnens in Weißenfels verschwunden?

Weissenfels - Der Abriss des Novalisbrunnens in Weißenfels hat ein Nachspiel. Auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates hat Martin Papke (Fraktion CDU/FDP/Bürger für Gerechtigkeit) kritisiert, dass der Brunnen auf der kleinen Grünanlage am Weißenfelser Novalishaus entgegen den ursprünglichen Plänen des Projekts „Grüne Achse“ in der westlichen Altstadt nicht erhalten wurde.

Fraktionskollegin Beate Schlegel hatte in einer Anfrage um eine Erklärung gebeten, warum der Ausschuss für Stadtentwicklung nicht in die Entscheidung über den Abriss des Brunnens einbezogen wurde. In ihrer Antwort geht die Stadt darauf nicht ausdrücklich ein. Sie verweist lediglich darauf, dass der Neubau einer Brunnenanlage schätzungsweise 50.000 Euro kosten würde. Aufgrund technischer Vorschriften sei ein öffentlicher Brunnen „grundsätzlich nicht mit geringem Installations- und Unterhaltungsaufwand zu realisieren.“ Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass in der Stadtverwaltung in dieser Angelegenheit eigenmächtig gehandelt wurde. Als das Thema auf der jüngsten Ratssitzung zur Sprache kam, wurde aus nicht nachvollziehbaren Gründen darauf verwiesen, dass es sich hier um eine nichtöffentliche Angelegenheit handele.

Stadtrat Martin Papke will jedoch an dem Thema dranbleiben. „Dort muss wieder ein Brunnen hin“, sagt er. Den Verweis auf fehlendes Geld will er nicht gelten lassen. Für Papke ist der Fall ein „Paradebeispiel dafür, dass die Verwaltung allzu oft über die Köpfe der Stadträte hinweg macht, was sie will.“ (mz)