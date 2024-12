Der Blitzer am Weißenfelser Krankenhaus hat ein Beweismittel gegen den Angeklagten geliefert.

Weissenfels/MZ. - Ende April dieses Jahres ist ein 53-jähriger Weißenfelser in Höhe des Asklepios-Krankenhauses mit einem schwarzen Mercedes geblitzt worden. Laut des Beweisfotos war er mit 88 Kilometer pro Stunde unterwegs. Erlaubt sind an dieser Stelle in der Naumburger Straße höchstens Geschwindigkeiten von 30 Kilometer pro Stunde.