Warum ein Weißenfelser hochexplosiven Sprengstoff in der Wohnung aufbewahrt

Weissenfels - Auch ein leidenschaftliches Plädoyer seiner Verteidigerin kann den Weißenfelser nicht mehr retten. Das nächste Jahr sowie weitere neun Monate muss der 29-Jährige im Gefängnis verbringen. So lautet das Urteil, was die Richterin an diesem Tag in Saal 18 des Amtsgerichts in Weißenfels spricht. Der Angeklagte muss sich wegen diverser Delikte verantworten, die ihm die Staatsanwältin für den Zeitraum April bis Mai 2020 vorwirft: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten Fahrzeug, das zudem ein fremdes Kennzeichen besaß sowie unerlaubter Besitz von Drogen und Sprengstoff.