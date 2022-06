Warum die teure Investition in Weißenfels unbedingt notwendig ist

Weissenfels/MZ - Die wichtigste Nachricht zuerst. Das neue Regenüberlaufbecken (RÜB) und das Hochwasserpumpwerk in Weißenfels werden nicht teurer als geplant. Das jedenfalls hat Andreas Dittmann, Vorstand der Weißenfelser Abwasseranstalt, bei einem Rundgang auf der Baustelle an der Großen Deichstraße versichert. Alles in allem sollen RÜB und Pumpwerk zusammen rund 10,8 Millionen Euro kosten. Allein das Pumpwerk kostet 1,3 Millionen Euro. 65 Prozent werden über Fördermittel der Europäischen Union bestritten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<