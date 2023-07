Diese junge Fichte am Straßenrand in der Alfred-Junge-Straße in Weißenfels hat die Stadt wieder entfernen lassen.

Weißenfels - Heimlich, still und leise soll jemand in der Alfred-Junge-Straße in Weißenfels kürzlich einen Baum an den Straßenrand gepflanzt haben. Bei der Stadtverwaltung ist man über diese Überraschung alles andere als erfreut gewesen. Denn der oder die Unbekannte hat eine Fichte in den Boden gebracht. Weil dieser Flachwurzler einmal sehr groß wird und über kurz oder lang das Pflaster und die Borde beschädigen würde, hat die Stadt die kleine Fichte bereits entfernen lassen.

Laut Stadtsprecherin Katharina Vokoun ist die anonyme Pflanzaktion in der Alfred-Junge-Straße kein Einzelfall gewesen. Zuletzt sei es mehrfach vorgekommen, dass Hobby-Gärtner Bäume, Sträucher oder Stauden auf öffentlichem Grund in den Boden bringen. „Der Stadt Weißenfels ist bewusst, dass dies in guter Absicht erfolgt, trotzdem weist sie ihre Bürgerinnen und Bürger darauf hin, dass diese eigenmächtigen Begrünungsaktionen nicht legal sind“, erklärt die Stadtsprecherin.

Das Beispiel der Fichte illustriert, welche Probleme aus solchen Aktionen von „Guerilla-Gärtnern“ erwachsen können. Nicht nur Pflaster und Gehwege, auch Erdleitungen könnten durch illegal gesetzte Pflanzen beschädigt werden. Nicht ohne Grund habe die Stadt einen eigenen Grünordnungsplan, erklärt die Stadtsprecherin. Der gewährleiste eine bedarfsgerechte Grün- und Flächenentwicklung. In dieser trage die Verwaltung etwa den Folgen des Klimawandels Rechnung und setze innerorts gezielt auf robustere Pflanzenarten. Aber auch Folgekosten der Bewirtschaftung der Pflanzen haben die Experten im Blick.

Über engagierte Bürger freut man sich im Rathaus dennoch. „Allgemein ist es lobenswert, dass Bürgerinnen und Bürger neue Bäume und Setzlinge pflanzen möchten. Dies muss jedoch kontrolliert und an sinnvollen Standorten geschehen“, macht die Stadtsprecherin deutlich. Schon jetzt gebe es die Möglichkeit, öffentliche Grünflächen in der eigenen Umgebung zu pachten und in Abstimmung mit der Verwaltung zu bewirtschaften. Außerdem will die Stadt das Konzept von Baumpatenschaften und Baumspenden weiterentwickeln. „Ziel ist es, dass sich jede Bürgerin und jeder Bürger an diesen Aktionen beteiligen und somit etwas für die Begrünung des Umfeldes beitragen kann“, so Katharina Vokoun.

Für die Fichte aus der Alfred-Junge-Straße gibt es übrigens ein Happy-End: Sie soll von der Stadtwirtschaft an einer anderen Stelle wieder eingepflanzt werden.

Wer an ehrenamtlicher Grünpflege interessiert ist, kann sich unter Telefon 03443/37 04 97 an das Sachgebiet Baumschutz wenden.