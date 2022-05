Warum die Sanierung der Weißenfelser Schwimmhalle eine halbe Million Euro teurer wird

Bauleiter Dieter Sadowski vor dem Hallenbad in Weißenfels-West. Schon mehrfach musste er auf überraschende Entdeckungen reagieren.

Weissenfels/MZ - Dieter Sadowski hat schon einiges erlebt auf dem Bau. Ihm muss keiner erzählen, dass auf einer Baustelle am Ende selten alles komplett so läuft wie anfangs geplant. Doch das Weißenfelser Hallenbad gehört schon zu den größeren Wundertüten, die er in seinem langen Berufsleben öffnen durfte. Eine Wundertüte, deren Sanierung nun rund eine halbe Million Euro teurer wird.