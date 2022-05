Warum die Pandemie Weißenfelser Gartenanlagen viel Ärger einbrachte

Weißenfels - Die Coronapandemie hat in den letzten zwei Jahren vielerorts in Deutschland einen wahren Run auf Schrebergärten ausgelöst. Für ein Plätzchen im Grünen gibt es in manchen Großstädten sogar Wartelisten. In Weißenfels dagegen hat sich die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Kleingartenanlagen nicht erfüllt. Im Gegenteil: „Die Mehrzahl derjenigen, die sich während der Pandemie einen Garten als Zufluchtsort zugelegt haben, waren Eintagsfliegen“, sagt Peter Beiersdörfer, Vorsitzender im Regionalverband der „Gartenfreunde“ in Weißenfels. „Im Garten wurde gefeiert, Lärm gemacht und etwas Kinderspielzeug aufgestellt. Es ging den meisten ums Vergnügen. Aber sobald der Garten anfing, Arbeit zu machen, ging die Lust daran verloren.“ Besonders schlimm: Viele der „Corona-Pächter“ haben dem Verein Schulden überlassen. „Strom, Wasser Miete - diese Rechnungen wurden einfach nicht beglichen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<