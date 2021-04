Warum die Gründerinnen das Frauenhaus in Weißenfels eröffneten

Weißenfels - Als Leiterin des Weißenfelser Frauenhauses sind Birgit Peterz schon viele dramatische Schicksale begegnet. Noch genau erinnert sie sich an einen Abend, als sie einer 70-jährigen Rentnerin das Tor öffnete. „Ist das hier das Frauenhaus?“, wollte diese leise wissen. Als die Seniorin ihren Kopf drehte, sagte das sofort mehr als viele Worte. Die Hälfte ihres Gesichts war völlig blau und zugeschwollen. „Die Frau stand nach 50 gewaltgeprägten Ehejahren vor mir“, berichtet Birgit Peterz. Sie half ihr in ein neues Leben.

30. Jahre Frauenhaus in Weißenfels: Misshandelten Frauen einen Zufluchtsort geben

Birgit Peterz und Gisela Bevier können als Gründungsmitglieder des Weißenfelser Vereins, der das Frauenhaus in der Saalestadt betreibt, viele solcher dramatischen Geschichten erzählen. Am Donnerstag jährte sich die Vereinsgründung zum 30. Mal. In nun drei Jahrzehnten wurden bislang 2.064 Frauen und Kinder in der Noteinrichtung aufgenommen. Sie kamen und kommen aus allen Gesellschaftsschichten und Altersklassen.

Frauen einen Zufluchtsort zu geben, das war die Hauptmotivation von Gisela Bevier und Birgit Peterz, um einen solchen Verein ins Leben zu rufen. Dass es in Weißenfels und Umgebung dafür Bedarf gibt, war ihnen da schon lange klar. „Wir arbeiteten damals in Berufen, in denen wir Frauen sahen, die unter häuslicher Gewalt litten“, sagt Gisela Bevier. So war Birgit Peterz beispielsweise Krankenschwester und traf in ihrem Beruf auf eine Frau, die von ihrem Ehemann mit einem heißen Bügeleisen schwer misshandelt worden war. Gisela Bevier war vor 30 Jahren Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Weißenfels und daher auch mit Frauen in Notlagen vertraut.

Beschimpfungen, Beleidigungen, Herabwürdigungen: Gewalt beginnt schon vor der ersten Ohrfeige

Im ersten Schritt wurde am 29. April 1991 der Verein gegründet, dessen Vorsitz Gisela Bevier übernahm. Er war der Grundstein für das Vorhaben, um unter anderem Fördergelder beantragen zu können. Anschließend wurde ein geeignetes Haus an einem anonymen Ort gesucht, erzählt Birgit Peterz. 1992 wurde ein Gebäude bezogen. Es entstanden Unterkünfte, in denen die schutzsuchenden Frauen selbstständig wirtschaften konnten. Birgit Peterz übernahm die Leitung der Einrichtung. Finanziert wurde diese durch Zuschüsse von Stadt und Land sowie durch Spenden.

In Sachsen-Anhalt gibt es 20 Einrichtungen dieser Art. Sie werden gebraucht. Eine EU-Studie belegt, dass 35 Prozent der Frauen in Deutschland nach ihrem 15. Lebensjahr körperliche beziehungsweise sexuelle Gewalt durch einen Partner oder eine nahestehende Person erfahren haben. Gewalt beginnt schon vor der ersten Ohrfeige - etwa mit Beschimpfungen, Beleidigungen, Herabwürdigungen oder auch Kontrolle und Isolierung.

Weiterbildungen und Ausbildungen für richtiges Management des Frauenhauses

Der Umgang mit Gewalterfahrungen war für die damals 26-jährige Birgit Peterz vor 30 Jahren ein Sprung ins eiskalte Wasser. „Wir waren jung, hatten dadurch aber Mut, sind es einfach angegangen“, sagt Birgit Peterz rückblickend und Gisela Bevier nickt bestätigend. Sie besuchten einst etwa andere Frauenhäuser, um sich dort deren Arbeit schildern zu lassen und zu lernen. Später schulte Birgit Peterz zur Sozialarbeiterin um. In den Jahren stärkten auch Manuela Kästner, Irene Halt und Marlis Skrentny sowie weitere Mitarbeiter das Team. Das arbeitet rund um die Uhr im Schichtsystem.

„Am 30. Oktober 1992 hatten wir geöffnet und am 1. November stand die erste Frau vor unserer Tür“, sagt Birgit Peterz. Dabei blieb es nicht. „Im Nu waren wir voll“, ergänzt sie. Birgit Peterz lernte in drei Jahrzehnten Frauen kennen, die vom Enkel misshandelt wurden. Sie erlebte, wie drei Frauen nacheinander von demselben Mann gequält worden sind, da dieser immer erst später in einer Beziehung sein wahres, sadistisches Gesicht zeigte. Manche Frauen mussten sehr weit fortziehen, um Schutz zu finden.

Zwischen 32 und 40 Frauen finden durchschnittlich jeden Monat Zuflucht in der Weißenfelser Einrichtung

Und immer wieder wurden auch die dazugehörigen Kinder völlig verstört und traumatisiert. „Sie sind die Verlierer in diesen Familien, werden später selbst zu Opfern oder zu Tätern. Es standen schon Erwachsene vor der Tür, die ich bereits als Kinder hier kennenlernte und die nun selbst Schutz suchten“, sagt Birgit Peterz.

Zwischen 32 und 40 Frauen finden durchschnittlich jeden Monat Zuflucht in der Weißenfelser Einrichtung. Ihnen halfen die Mitarbeiterinnen dort, wieder ein eigenes Leben aufzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Im Schnitt bleiben die Frauen 34 Tage vor Ort. Manche brauchen aber auch ein halbes Jahr. Alle erhalten die Zeit, die sie benötigen. „Wir geben hier die Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Gisela Bevier.

Stabiles Team und Familie unterstützen Gründerinnen das Erlebte zu verarbeiten

Und es gibt auch schöne Momente. „Wir feiern die Feste, wie sie fallen“, sagt Birgit Peterz. So machen es sich die Frauen und die Kinder beispielsweise an Weihnachten schön. „Es ist für manche Frau nach Jahren das erste Fest ohne Angst, für manches Kind das erste Weihnachten ohne Furcht und mit einem Geschenk unter dem Baum“, sagt Birgit Peterz.

Eigene professionelle Hilfe, um das Erlebte zu verarbeiten, hätten sie in den Jahren nicht gebraucht, berichten Gisela Bevier und Birgit Peterz. Das sei dem stabilen Team und ihren Familien zu verdanken, durch die sie sich alle gegenseitig auffangen. Tief eingeprägt haben sich die Erlebnisse trotzdem.

Kontakt zum Weißenfelser Frauenhaus: 03443/802647, 0171/5404844 oder via E-Mail an: info@frauenhaus-weissenfels.de (mz)