Warum der Tante-Emma-Laden in Leißling zum Monatsende dicht macht

Leissling/MZ - Er ist seit vielen Jahren aus dem Dorf nicht wegzudenken: der kleine Tante-Emma-Laden in der Leißlinger Hauptstraße. Doch nun soll Schluss sein: Am 31. Juli schließt der Laden. Das hat Anja Wendt, Geschäftsführerin des Inhabers, der Bäckerei Erfurth GmbH mit Sitz in Stößen, auf MZ-Anfrage mitgeteilt. „Wir schließen aus wirtschaftlichen Gründen“, sagte die Chefin der Firma, die Filialen mit insgesamt 14 Mitarbeitern in Teuchern, Nessa und Stößen betreibt.

