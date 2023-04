Darts-Fieber in Burgwerben

Burgwerben - Darts wird immer populärer und daher ist im Sportverein Burgwerben jüngst dafür eine eigene Abteilung für das Pfeilwurfspiel aufgemacht worden. Im Aufenthaltsraum der Fußballer auf dem Vereinsgelände in der Straße Am Zeiselberg können sich von nun an Interessierte treffen, um zu trainieren und zu spielen.