Warum der Richter die Messerattacke nicht als versuchten Totschlag verurteilte

Halle (Saale)/Weissenfels - Am Landgericht in Halle ist vergangene Woche ein 35 Jahre alter Mann aus einem Ortsteil von Weißenfels zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Das Schwurgericht sah es als erwiesen an, dass sich der Mann der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht hat. Er soll im März 2020 vor einem Wohnhaus in Weißenfels einen Syrer mit mindestens sieben Messerstichen lebensbedrohlich verletzt haben. Nur eine sofortige Not-Operation konnte das Leben des 31-Jährigen retten.