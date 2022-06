Warum bekannter Dieb auch nach 15 Taten in Weißenfels nocht nicht festgenommen wurde

Ein obdachloser Dieb hält Gartenfreunde und Polizei in Weißenfels in Atem. Mehr als ein Dutzend Fälle geht dabei offenbar auf das Konto ein und desselben Täters.

Weissenfels/MZ - Mancher Gartenfreund in und um Weißenfels ist dieser Tage in Sorge. Denn in den vergangenen Wochen kam es in der Region zu einer Reihe von Einbrüchen in Gartenlauben. Mehr als ein Dutzend Fälle geht dabei offenbar auf das Konto ein und desselben Täters. Ihm hat die Polizei inzwischen 15 Taten zugeordnet. Der Verdächtige ist auf dem Revier auch kein Unbekannter. Sogar einen Haftbefehl haben die Ermittler schon erwirkt. Nur gestellt werden konnte der Gesuchte bisher nicht.