Warum Bauhof Weißenfels mit dem Rasenmähen nicht hinterher kommt

Hoch stand das Gras am Freitag in der Weißenfelser Südstadt. Hinter dem wuchernden Grün verbirgt sich ein Spielplatz. In der nächsten Woche sollen Bauhof-Mitarbeiter dem Gras hier zu Leibe rücken.

Weissenfels - So mancher Bürger hat sich in diesen Tagen in den sozialen Medien gefragt: Wächst der Stadt Weißenfels das Gras über den Kopf? An manchen Stellen mit wucherndem Grün sieht es tatsächlich ganz danach aus. „Der Bauhof kommt aktuell mit der Grünpflege nicht hinterher“, so Stadtsprecherin Katharina Vokoun auf MZ-Anfrage. Aufgrund der hohen Temperaturen und der Feuchtigkeit seien Rasen und andere Pflanzen innerhalb weniger Tage in die Höhe geschossen. „Die Natur ist im Mai regelrecht explodiert“, so Vokoun.

Das ist offenbar zu viel für die insgesamt 43 Mitarbeiter, die in der Kernstadt und in den Ortschaften für die Pflege der Grünflächen zuständig sind. Laut Stadt hat die Abteilung Grünflächen derzeit aufgrund von Krankheit und Urlaub mit Personalmangel zu kämpfen. In einigen Ortschaften sei das Problem in den Bauhof-Stützpunkten so groß, dass Mitarbeiter anderer Ortschaften zur Unterstützung herangezogen werden. Aus finanziellen Gründen sei es der Stadt jedoch nicht möglich, Fremdfirmen für die Grünpflege zu beauftragen.

„Die Kollegen versuchen, nach und nach die Grünflächen zu bearbeiten“

„Die Kollegen versuchen, nach und nach die Grünflächen zu bearbeiten“, sagt die Stadtsprecherin. In dieser Woche seien die östlichen Stadtgebiete der Schwerpunkt gewesen. In der nächsten Woche soll die Südstadt dran sein. Aufgrund des starken Pflanzenwuchses habe man die Innenstadt bereits zwei Mal bearbeiten müssen. Für die Pflege der Beetflächen erhalte die Stadt in den kommenden Tagen Unterstützung von Mitarbeitern der Sanierungsgesellschaft Gesa.

Angesichts der aktuellen Gegebenheiten stellt die Stadtsprecherin aber auch klar: „Es wird keinen Rasen wie auf dem Golfplatz im Stadtgebiet geben.“ Die Parkanlagen würden vor allem dahingehend gepflegt, dass die Wege frei sind. Insgesamt hat die Stadt einschließlich der Ortschaften etwa 160.000 Quadratmeter Grünfläche, die von den Mitarbeitern der Stadtwirtschaft gepflegt werden müssen. (mz)