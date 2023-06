Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Die Ampel-Regierung in Berlin strebt eine Wärmewende an. Damit künftig mehr mit erneuerbaren Energien geheizt wird und weniger mit Gas und Öl, bereiten das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesbauministerium gerade ein neues Gesetz mit dem sperrigen Titel „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“ vor. Anfang Juli will sich das Bundeskabinett auf eine endgültige Fassung dieses Wärmeplanungsgesetzes einigen. Doch was auf die Kommunen im Burgenlandkreis zukommen könnte, das geht bereits aus einem vorab vorgelegten Gesetzentwurf hervor.