Die Bienenvölker, welche ein Wanderimker in Nessa aufgestellt hatte, haben sich offenbar geteilt. Nun sind die Kästen weg - aber in der Ortschaft haben sich neue Völker angesiedelt.

Wanderbienen nisten sich in Nessa ein

Ein Wanderimker aus Bayern hatte in Nessa rund 70 Bienenvölker aufgestellt. Ein Schild warnte vor den Tieren.

Nessa/ MRS - Sie attackierten Radfahrer und Spaziergänger - und sorgten für etliche Beschwerden bei der Stadtverwaltung: Bienenvölker, welche ein Wanderimker aus Bayern in der vergangenen Woche in Nessa vorübergehend an einem Rapsfeld angesiedelt hat. Inzwischen hat der Imker die Bienenkästen wieder abgebaut - auch auf Drängen der Stadt Teuchern hin. Doch aufatmen können die Nessaer noch immer nicht.