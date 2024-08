Mann spricht Mädchen auf Schulweg an - So sieht der Tatverdächtige aus

Weißenfels. - Drei Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren sind auf dem Heimweg von der Schule in der Straße Sausenhölzchen beziehungsweise in der Heinickestraße in Weißenfels von einem unbekannten Mann angesprochen worden.

Laut Polizei hielt am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein schwarzes Auto neben den Mädchen an. Danach sei der Beifahrer mit einer Rolle Klebeband in der Hand ausgestiegen. Die Mädchen liefen demnach in Richtung Langendorfer Straße davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 185 Zentimeter groß

schlank

25 bis 30 Jahre alt

kurze dunkle Haare

weißes T-Shirt

Nachdem der Mann den Kindern kurzzeitig gefolgt war, stieg er wieder in das Auto und fuhr weg, heißt es.

Die Polizei führte laut eigenen Angaben am Donnerstag und auch weiterhin intensive Schulwegüberwachungen zu Schulbeginn und Unterrichtsende durch. Präventionsmaßnahmen im Zusammenwirken mit der Schule seien avisiert.