Vor Klinik in Weißenfels wird wieder geblitzt

Weissenfels - Ab Freitag dieser Woche wird es für Raser am Weißenfelser Krankenhaus teuer. Denn die Stadt hat an der Naumburger Straße einen neuen Blitzer aufstellen lassen. Das Gerät misst Geschwindigkeitsüberschreitungen in dem Tempo-30-Bereich mit Hilfe eines Lasers und zwar in beide Fahrtrichtungen. „Die Verkehrsteilnehmer müssen also damit rechnen, dass sie sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts geblitzt werden können“, sagt Stadtsprecherin Katharina Vokoun.