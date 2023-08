Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Auf zwei Jahrzehnte als Unternehmer kann Heiko Frischleder in diesem Jahr zurückblicken. Was im Jahr 2003 als „Ich-AG“ begann, ist heute ein breit aufgestellter Betrieb, in dem knapp 40 Menschen in Vollzeit und als Minijobber beschäftigt sind. Fotografien, Corporate Design, Internetauftritte, Werbung in jeder Form, Bootsverleih, Eislaufbahn, Corona-Teststation, Gastronomie im Weißenfelser Freibad und seit diesen Tagen ein Paketshop in der Kleinen Kalandstraße – die Liste an Tätigkeiten ist lang. Er selbst habe sich diese Entwicklung damals nicht vorstellen können, sagt Frischleder.