Völlerei oder Verzicht? Welche Tipps eine Lützener Ernährunsberaterin für die Adventszeit gibt

Die Ernährungsberaterin Jeanette Ernst berät ihre Kunden oft auch aus ihrem heimischen Büro in Pobles.

Pobles/MZ. - Ein deftiger Weihnachtsbraten und vielleicht noch ein Eis oder etwas anderes Süßes zum Nachtisch. Nur wenige Stunden später wartet der Stollen und weiteres Weihnachtsgebäck, bis kurze Zeit darauf auch schon wieder ein zünftiges Abendessen ansteht. So geht es wohl vielen Deutschen während der Weihnachtsfeiertage und auch schon in der Adventszeit. Den letzten Monat im Jahr mit viel Schlemmen zu genießen, ist an sich auch kein Problem – wenn man es nicht übertreibt.