Vier Verletzte bei Unfall in Lützen

Bei einem Unfall in Lützen sind am Freitag vier Personen verletzt worden (Symbolbild).

Lützen - Ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen, darunter ein einjähriges Kind, hat sich am späten Freitagnachmittag in Lützen ereignet. Wie eine Polizeisprecherin am Abend mitteilte geschah der Unfall gegen 17.50 Uhr auf der Göteborger Straße in Richtung Autobahn 38.

Dort fuhren mehrere Pkw hintereinander, als der erste verkehrsbedingt in Höhe einer Tankstelle stoppen musste, sei der dahinter fahrende Pkw noch zum Stehen gekommen, das dritte Auto fuhr allerdings auf und schob die beiden vorderen zusammen. Die Verletzten Personen seien in einem Krankenhaus behandelt worden. An zwei der Autos sei Totalschaden entstanden, heißt es weiter. (mz)