Tischtennis in Taucha

Zweimal die Woche kommen die Jugendspieler des TTV Taucha in der Sporthalle im Ort zum Training zusammen.

Taucha/MZ - Alle stehen sie in einer Reihe und schauen auf Hartmut Schmidt. Der 67-jährige Trainer gibt beim Aufwärmprogramm den Takt vor, die 18 Kinder und Jugendlichen machen die Übungen nach. Auch beim Tischtennis gilt: Erwärmung muss sein, bevor es an die Platte geht. So viele Nachwuchsspieler wie derzeit hat man beim TTV Taucha noch nie gehabt.