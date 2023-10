Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Langsam sinkt das Stück Dach am Kranhaken nach unten. Später wird es in kleine Teile zerlegt. Kurz darauf befördert der Kran das nächste Stück durch die Luft. Nach und nach werden so zwei unmittelbar nebeneinander liegende Wohnblöcke am Weißenfelser Kugelbergring 5 bis 12, eingehüllt in grüne Netze, um zwei Etagen kürzer gemacht.