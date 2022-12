Trinkwasserleitungen platzen in Hohenmölsen: Wie der Versorger Midewa reagieren will

In den vergangenen Monaten ist in der Köttichauer Straße in Hohenmölsen eine neue Trinkwasserleitung verlegt worden. Zuvor hatte es mehrere Brüche der alten Asbestzementleitung gegeben.

Hohenmölsen/MZ - Es war eines der Aufregerthemen in diesem Jahr in Hohenmölsen: die Trinkwasserrohrbrüche in der Köttichauer Straße. Ganze vier Mal kam es dort im Sommer zu Havarien, an einem Wochenende sogar dreimal – sehr zum Unmut von Anwohnern, bei einer Familie stand das Haus unter Wasser.