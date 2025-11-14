Die Gaststätten in Weißenfels und Umgebung haben zur bevorstehenden Weihnachtszeit einen regelrechten Gästeansturm. Was der Festschmaus in den Lokalen so kostet.

Viele Gaststätten in Weißenfels zum Fest bereits ausgebucht: Wo es aber noch Plätze gibt

Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen gehört zu den Klassikern, die man zu Weihnachten auch gerne im Restaurant isst.

Weißenfels/Hohenmölsen/MZ. - Schokoladenweihnachtsmänner grüßen aus dem Supermarktregal und Adventskalender gibt es im Sonderangebot. Untrügliche Zeichen dafür, dass Weihnachten näher rückt. Entscheidungsfreude ist nun hinsichtlich des Festschmauses mehr als gefragt. Wer keine Lust hat, selbst in der Küche zu stehen und zu brutzeln, kann sich noch einen festlich gedeckten Tisch im Lokal sichern. Viele Restaurants in und um Weißenfels sind bereits gut gebucht. In der Auswahl der Gaststätte und der Tischzeit sind dem Gast deshalb inzwischen Grenzen gesetzt.