Die Teucherner Verkehrswacht feiert dieses Jahr 30 Jahre Verkehrsgarten. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Welche Probleme dem Vorsitzenden Rainer Zimmermann aber zu schaffen machen.

Viel Zuspruch, aber auch Probleme: Was der Teucherner Verkehrswacht zu schaffen macht

Auch das leistet die Gebietsverkehrswacht Teuchern-Hohenmölsen: Mitglied Hans-Ulrich Thiemann (Mitte, rechts dahinter Rainer Zimmermann) hat vor gut einem halben Jahr rote Mützen an die 53 Erstklässler der Reinhard-Keiser-Grundschule in Teuchern übergeben. Diese von der Prüforganisation Dekra gesponserten Mützen sollen die Kinder im Straßenverkehr auf ihrem Schulweg sichtbarer und sicherer machen. Diese Aktion hat eine jahrzehntelange Tradition.

Teuchern - Der unerwartete Tod des SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben am 21. Januar war auch für die Aktiven der Verkehrswacht Hohenmölsen-Teuchern ein schwerer Schlag. Erben war nicht nur Mitglied der Gebietsverkehrswacht, sondern auch im Landesvorstand der Organisation aktiv. Mehr als 30 Jahre hat er die Arbeit der Verkehrswacht aktiv begleitet und unterstützt.