Ein Geburtstag mit Sorgen Viel Zuspruch, aber auch Probleme: Was der Teucherner Verkehrswacht zu schaffen macht
Die Teucherner Verkehrswacht feiert dieses Jahr 30 Jahre Verkehrsgarten. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Welche Probleme dem Vorsitzenden Rainer Zimmermann aber zu schaffen machen.
20.02.2026, 18:09
Teuchern - Der unerwartete Tod des SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben am 21. Januar war auch für die Aktiven der Verkehrswacht Hohenmölsen-Teuchern ein schwerer Schlag. Erben war nicht nur Mitglied der Gebietsverkehrswacht, sondern auch im Landesvorstand der Organisation aktiv. Mehr als 30 Jahre hat er die Arbeit der Verkehrswacht aktiv begleitet und unterstützt.