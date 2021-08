Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Besuch in der Weißenfelser Kaserne

Weissenfels/MZ - Der Vormittag beginnt mit einer kleinen Überraschung: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) kommt am Dienstag auf ihrer Sommerreise zu Standorten der Bundeswehr zehn Minuten früher als geplant in der Weißenfelser Kaserne an. Vier Stunden lang wird ihr Einsatz an einem der größten Sanitätsstandorte der Bundeswehr dauern. Am Ende wird sie die „besondere Qualität“ des Sanitätsdienstes hervorheben - und vor dem Hintergrund einer aufflammenden Reformdebatte versichern, dass der Sanitätsdienst auch künftig „in der Fläche gut verankert“ bleibt.

Kramp-Karrenbauer informiert sich über die Arbeit der Sanitäter in Uniform

Doch zunächst warten junge Leute auf einer Videowand auf die Ministerin. Hauptmann Andreas Welschendorf, Chef der 11. Kompanie des Sanitätsregiments 1, demonstriert, wie der theoretische Teil der Grundausbildung pandemiebedingt im Distanzunterricht funktioniert. Das nur mäßig aufregende Thema des Tages: die Vorgesetztenverordnung.

Dann jedoch macht sich der Tross der Ministerin, begleitet von Akteuren der lokalen Politik, auf den Weg ins reale Leben. In einem Zelt, in dem Teile eines Rettungszentrums aufgebaut sind, informiert sich Kramp-Karrenbauer über die Arbeit der Sanitäter in Uniform. Einer von ihnen ist Stabsunteroffizier Philipp Frick. Wie viele andere Soldatinnen und Soldaten des Sanitätsregiments war auch er im Auslandseinsatz. Im Januar 2020, kurz vor Ausbruch der Pandemie, hat er beim Aufbau eines Teils eines Rettungszentrums im afrikanischen Wüstenstaat Niger geholfen.

Verteidigungsministerin führte einstündiges Gespräch mit Bundeswehrangehörigen

Ein Jahr später, so erfährt die Ministerin, war er für zwei Wochen als Helfer zur Bekämpfung der Pandemie in einem Pflegeheim in Gotha. Auch Stabsunteroffizier Mario Farl hat mittlerweile einige Erfahrung mit der Pandemie. Das Gesundheitszentrum in Halle und eine Covid-Station in Meißen waren ebenso Einsatzorte wie der Weißenfelser Schlachthof. „Der Herbst kann noch interessant werden“, meint der Sanitäter mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Zahlen.

Interessant dürfte für die Ministerin zunächst das anschließende einstündige Gespräch mit Bundeswehrangehörigen hinter verschlossenen Türen gewesen sein. Immerhin ist das in Weißenfels stationierte Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung das einzige Leitkommando des Sanitätsdienstes der Bundeswehr.

Vormarsch der Taliban in Afghanistan sei eine „bittere Entwicklung“

Von hier aus stellt die Bundeswehr eine schnelle Einsatztruppe für die Nato mit rund 3.000 Soldatinnen und Soldaten, die im Ernstfall in der Lage ist, schnell zu reagieren. „Ich habe viele motivierte Männer und Frauen kennengelernt“, sagt die Ministerin zum Schluss ins Mikrofon. Zugleich nehme sie auch die eine oder andere Hausaufgabe hinsichtlich Ausstattung und Schnelligkeit bei der Bundeswehr mit nach Berlin. Die Nachrichten aus Afghanistan, wo nach dem Abzug der ausländischen Truppen die Taliban wieder auf dem Vormarsch sind, nennt sie eine „bittere Entwicklung“. Nach der Ankunft im Regen scheint am Ende die Sonne. Ein gutes Zeichen für die Zukunft des Standortes, meint die Ministerin.