Versuchter Totschlag in Weißenfels: Wird 41-Jähriger nach 19 Jahren nun doch noch verurteilt?

Warum 19 Jahre nach einem brutalen Überfall in Weißenfels, einem inzwischen 41-jährigen Angeklagten eine mehrjährige Haftstrafe droht.

Am Landgericht in Halle wird ein 19 Jahre alter Fall verhandelt.

Weissenfels/MZ - In der Weißenfelser Ladegaststraße hat sich im Oktober 2003 eine äußerst blutige Auseinandersetzung ereignet. Zwei junge Männer haben damals die Hintertür eines Mehrfamilienhauses mit der Absicht aufgebrochen, vom letzten verbliebenen Mieter in dem Gebäude Drogen zu stehlen. Als dieser auf die Eindringlinge aufmerksam wird und mit einem Baseballschläger bewaffnet nach dem Rechten sehen will, eskaliert die Situation.