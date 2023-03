Wer die Audiostation in der Schuhwerkstatt in Gang setzen will, der muss ordentlich kurbeln. Isabell Aurin-Miltschus zeigt es.

Weißenfels/MZ - Ilonka Struve ist voll in ihrem Element: „Probieren Sie die Schuhe ruhig einmal an. Was könnten denn Ihre Lieblingsschuhe werden?“ Freudestrahlend empfängt sie die Besucher im Weißenfelser Museum. Derweil stehen die Gäste staunend vor einem großen bunten Regal voller verrückter Schuhe. Ob Stiefel aus Straußenleder, riesige Clownsschuhe, goldglänzende Herrenschuhe oder Fußbekleidung mit einem riesigen transparenten Absatz, dessen Inneres an ein Aquarium erinnert - alles steht zur Anprobe bereit.