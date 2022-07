Vermüllter Busbahnhof in Hohenmölsen: Wie Jugendliche für mehr Sauberkeit sorgen wollen

In den vergangenen Monaten haben Neuntklässler des Agricolagymnasiums Mülltonnen für den Busbahnhof gestaltet.

Hohenmölsen/MZ - Wenn Charlotte Gäbel, Lara Schütte und Elina Vetter während der Schulzeit montags am Busbahnhof in Hohenmölsen ankommen, erwartet sie dort kein schöner Anblick. „Es sieht manchmal wirklich schlimm aus“, sagt Elina. Sehr verdreckt sei der Platz, ergänzt ihre Klassenkameradin Lara. Am Wochenende hängen oft Jugendliche auf dem Busbahnhof herum - und verlassen diesen meisten nicht im besten Zustand.