Weißenfels/MZ - Von dem seit dem 24. Januar vermissten 15-jährigen Tom P. aus dem Weißenfelser Ortsteil Leißling fehlt weiter jede Spur. Das hat das Polizeirevier Burgenlandkreis am Freitag auf MZ-Anfrage mitgeteilt. Der Junge war zuletzt am 24. Januar an seiner Schule am Kloster in Weißenfels gesehen worden. Wie es hieß, haben „umfangreiche Ermittlungen“ bisher keine Anhaltspunkte ergeben, dass für den Jugendlichen aktuell eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben bestehe.

So viele Hinweise sind bei der Polizei im Burgenlandkreis eingegangen

Seit einem öffentlichen Fahndungsaufruf durch die Polizei seien insgesamt drei Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die jedoch keine Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort des Vermissten ergeben hätten. Das Polizeirevier unternimmt nach eigener Darstellung fortlaufend intensive Anstrengungen, um Tom P. zu finden. Unter anderem arbeite man dabei mit dem Landeskriminalamt zusammen. Konkrete Angaben zu den Suchmaßnahmen wurden nicht gemacht. Anfang Februar hatte es aus dem Revier geheißen, man gehe davon aus, dass sich Tom P. bewusst verborgen hält.

Der vermisste Tom P. aus dem Weißenfelser Ortsteil Leißling. Foto: Polizei

Hinweise zum Aufenthaltsort von Tom P. nimmt die Polizei unter Telefon 03443/28 22 93 entgegen.