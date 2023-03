Weißenfels - Ein dreister Diebstahl empört die Mitarbeiter der Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels (WVW). Das kommunale Unternehmen hat dieser Tage das Dach des Parkhauses am Georgenberg neu begrünen wollen. In mehreren Hochbeeten sind dazu neue Pflanzen eingesetzt worden. Doch von Mittwoch zu Donnerstag sind fünf Gewächse über Nacht schon wieder verschwunden. Laut WVW-Geschäftsführerin Kathleen Schechowiak hat das Unternehmen diesbezüglich bereits Anzeige bei der Polizei erstattet. Doch die Empörung über den dreisten Diebstahl ist so groß, dass die WVW sogar noch einen Schritt weiter geht. Die Geschäftsführerin lobt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die helfen, dem oder den Tätern auf die Spur zu kommen.

