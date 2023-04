Nach Auffassung des Ortschaftsrates halten sich nur wenige Autofahrer an die maximal erlaubten 30 km/h am Webauer Friedhof. Geschwindigkeitsmessungen einer Verkehrszählung des Burgenlandkreises kommen allerdings zu einem anderen Ergebnis.

Verkehrszählung am Friedhof: Gibt es gar kein Raser-Problem in Webau?

Webau/Hohenmölsen/MZ - An der Hohenmölsener Straße in Webau Höhe des Friedhofs ist jüngst eine zweiwöchige Verkehrszählung des Burgenlandkreises durchgeführt worden. Hintergrund: Nach Auffassung des Webauer Ortschaftsrats gibt es an der Stelle ein Problem mit Rasern – nur Wenige würden sich an die vorgeschriebene maximale Geschwindigkeit von 30 km/h halten. Deshalb möchte der Ortschaftsrat am Friedhof gern einen Fußgängerüberweg haben, um Fahrer vom zu schnellen Fahren abzuhalten.