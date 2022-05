Verhaftung in Weißenfels: Polizei stellt 2,5 Kilogramm Drogen sicher

In einer Wohnung im Burgenlandkreis wurde eine fünfstellige Summe Bargeld gefunden. Der Festgenommene soll noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

So sieht das in Weißenfels sichergestellte Cannabis aus.

Weissenfels/MZ/kem - Ermittlern der Polizeiinspektion Halle (Saale) ist in dieser Woche erneut ein spektakulärer Schlag gegen die Drogenkriminalität in Weißenfels gelungen. Bereits am Montag ist bei der Durchsuchung der Wohnung eines 42-jährigen Verdächtigen in der Burgwerbener Straße eine große Menge Drogen sowie eine stattliche Summe Bargeld sichergestellt worden.