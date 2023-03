Die Mädchen in grün gehören zu einer der sieben Gardetanzgruppen des 1. Tagewerbener Carnevalvereins.

REICHARDTSWERBEN/MZ - Dutzende Senioren verbrachten am Samstag einen unterhaltsamen Nachmittag in der Gaststätte „Zum Deutschen Kaiser“ in Reichardtswerben, klatschten und riefen dreifache „Hell auf!“. Dabei handelt es sich um den sogenannten Narrenruf des 1. Tagewerbener Carnevalvereins, der zum Rentnerfasching eingeladen hatte.