Sport im Burgenlandkreis Vereine werden ab 2026 zur Kasse gebeten: Welche Folgen das für Mitglieder hat
Der Burgenlandkreis beteiligt die Sportvereine ab 2026 an den Betriebskosten seiner Turnhallen. Was der Hintergrund ist und wie Weißenfelser und Zeitzer Vorstände darauf reagieren.
20.11.2025, 06:00
Weissenfels/MZ. - Die Kreisverwaltung beteligt ab 1. Januar 2026 die Sportvereine an den Betriebskosten der kreiseigenen Turnhallen beteiligt. Der Grund dafür ist, dass im diesjährigen Kreishaushalt ein Loch von mehr als zehn Millionen Euro klafft, weshalb der Kreis sparen beziehungsweise mehr Einnahmen erzielen muss.