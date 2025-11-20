Der Burgenlandkreis beteiligt die Sportvereine ab 2026 an den Betriebskosten seiner Turnhallen. Was der Hintergrund ist und wie Weißenfelser und Zeitzer Vorstände darauf reagieren.

Vereine werden ab 2026 zur Kasse gebeten: Welche Folgen das für Mitglieder hat

Der Burgenlandkreis beteiligt ab 2026 die Sportvereine an den Kosten eigener Turnhallen wie denen der Berufsbildenden Schulen. Hier ist eine Archivaufnahme von einer Volleyball-Veranstaltung in der Sporthalle der Zeitzer Berufsschule zu sehen.

Weissenfels/MZ. - Die Kreisverwaltung beteligt ab 1. Januar 2026 die Sportvereine an den Betriebskosten der kreiseigenen Turnhallen beteiligt. Der Grund dafür ist, dass im diesjährigen Kreishaushalt ein Loch von mehr als zehn Millionen Euro klafft, weshalb der Kreis sparen beziehungsweise mehr Einnahmen erzielen muss.