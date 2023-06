Die von der Hohenmölsener Verwaltung zur Verfügung gestellten 2.000 Euro für Veranstaltungen und Projekte wurden zuletzt von den Vereinen kaum in Anspruch genommen. Die fühlen sich nicht ausreichend informiert, doch es gibt auch Kritik an den Vereinen.

Hohenmölsen/MZ - In Hohenmölsen gibt es in Sachen Fördermöglichkeiten für Vereine ziemlichen Gesprächsbedarf. Jüngst teilte die Stadt mit, dass die 2.000 Euro, die man in diesem Jahr gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Vereinen für besondere Projekte

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

und Veranstaltungen zur Verfügung stellt, kaum abgerufen wurden. Nur die Hohenmölsener Rassegeflügelzüchter hatten eine Summe in Höhe von 100 Euro für eine Rassegeflügelausstellung beantragt.